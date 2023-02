Разрешен министерот за одбрана на Украина, Алексеј Резников

Алексеј Резников повеќе не е министер за одбрана на Украина, јавија вечерва агенциите.

Како што соопшти вечерва АФП, на негово место ќе дојде поранешниот шеф на воената разузнавачка агенција Кирило Буданов.

Претходно, украинските медиуми денеска објавија дека украинскиот министер за одбрана наскоро треба да си замине од функцијата и дека наместо него, најверојатно со министерството ќе раководи Кирило Буданов, шефот на Разузнавачката служба на Украина (ДИУ).

#BREAKING Ukraine’s Defence Minister Reznikov to be replaced by head of military intelligence Budanov pic.twitter.com/Qq3ggxSPK2

