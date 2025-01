Прв пат во 200 години – шахот има двајца светски шампиони (видео)

За прв пат во повеќе од 100-годишната историја на шаховските натпреварувања на ФИДЕ, светот ќе има двајца светски шампиони.

Тоа ќе бидат Норвежанецот Магнус Карлсен и Русинот Јан Непомњаски кои испишаа историја, бидејќи исходот од Њујорк досега не е виден во историјата на шахот.

Карлсен и Непомњаски во финалето одиграа седум натпревари по ред – првите два ги доби Норвежанецот, вторите два Русинот, а потоа имаше и три нерешени.

Беше одлучено да се направи преседан и да се сподели првото место за прв пат досега.

„Веќе игравме многу долго. Мислам дека ова е разумна одлука“, изјави Карлсен по финалето.

Magnus Carlsen 🤝 Ian Nepomniachtchi

In 1500 years of Chess and 100 years of FIDE History, a World Chess Championship is being shared for the 1st time ever.

WOW !

pic.twitter.com/mtlWwSHjCi

— Johns (@JohnyBravo183) January 1, 2025