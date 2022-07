Протече новиот албум на Бијонсе

САД- Приближно 36 часа пред неговото планирано објавување на полноќ Е.Т. во четвртокот, целиот албум на Бијонсе очигледно протече.

Социјалните мрежи беа преполни со коментари за протекувањето и Variety успеа да најде висококвалитетни flac датотеки кои секако звучат како албумот за неколку минути. Некои објави покажаа ЦД-копии од албумот на продажба, очигледно во Европа.

Претставниците на Бијонсе и дистрибутерот на албумот, Columbia Records, не одговорија веднаш на барањата на Variety за коментар.

Протекувањето дојде како шок, бидејќи снимањето на албуми на Бијонсе се меѓу најбезбедните во бизнисот,за нејзиниот истоимен албум од 2013 година – потребни безброј договори за необјавување – за да се сочува во тајност.

Пејачката минатата недела ја откри листата на песни за нејзиниот претстоен седми албум „Renaissance“. Листата на песни, која беше објавена на нејзината приказна на Инстаграм , вклучува многу интригантни наслови како „“America Has a Problem,” “Alien Superstar,” “Church Girl,” “Cuff It,” “Thique,” “All Up in Your Mind” , заедно со синглот „Break My Soul“.

На почетокот на овој месец Бијонсе ја сподели насловната страница на албумот, на кое се гледа како таа позира речиси гола на светлиот коњ.

„Создавањето на овој албум ми овозможи место да сонувам и да најдам бегство во страшното време за светот. Тоа ми овозможи да се чувствувам слободно и авантуристичко во време кога малку друго се движеше. Мојата намера беше да создадам безбедно место, место без осудување. Место за да се ослободите од перфекционизам и премногу размислување. Место за врескање, ослободување, чувство на слобода. Тоа беше прекрасно патување за истражување. Се надевам дека ќе најдете радост во оваа музика. Се надевам дека ќе ве инспирира да го ослободите мрдањето. Ха! И да се чувствувате уникатно, силно и секси како што сте вие“.

Бијонсе има издадено четири албуми од „Lemonade“ од 2016 година, иако ниту еден од нив не е целосен студиски соло албум. Во 2018 година, го објави од „Се е љубов“, со нејзиниот сопруг Џеј Зи под името Картер; во април 2019 година, таа го објави „Homecoming“, албум со нејзиниот експлозивен насловен настап во 2018 година во Coachella; и тоа лето таа го следеше „The Lion King: The Gift“, придружниот албум на филмот на Дизни во кој имаше неколку нови песни на Бијонсе (делукс издание на тој албум со три дополнителни песни беше објавено една година подоцна).