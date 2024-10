Пропалестински протести во Лондон, Париз, Манила… Хаос во Рим, полицијата тепала, употребила воден топ…

Десетици илјади демонстранти излегоа денеска на улиците на неколку големи градови ширум светот за да побараат прекин на крвопролевањето во Газа, додека конфликтот во палестинската енклава се приближува на првата годишнина и се шири во регионот.

Околу 40.000 пропалестински демонстранти маршираа низ центарот на Лондон, додека илјадници се собраа во Париз, Рим, Манила и Кејп Таун.

Војната започна кога милитантната палестинска група Хамас го нападна јужниот дел на Израел на 7 октомври 2023 година. Според израелските податоци, загинале 1.200 луѓе, а околу 250 биле земени како заложници.

Во израелскиот одмазднички напад врз Газа што следеше загинаа речиси 42.000 Палестинци и раселени речиси целото население на енклавата од 2,3 милиони, според Министерството за здравство на Газа.

„За жал, и покрај сета наша добра волја, израелската влада не обрнува внимание. Тоа само продолжува со злосторствата во Газа, сега во Либан и Јемен, а веројатно и во Иран“, рече демонстрантката Агнес Кори, која демонстрираше во Лондон. „И нашата влада, нашата британска влада, за жал, само издава соопштенија и изјави, продолжувајќи да му доставува оружје на Израел“, додаде таа.

Апсења во Лондон, судири со полицијата во Рим

Во Лондон, про-израелските поддржувачи вееја знамиња додека пропалестинските демонстранти минуваа. Според полицијата, на маргините на протестот биле уапсени 15 лица. Полицијата не соопштува на која група припаѓаат приведените.

