Прогласена вонредна состојба: „Дејствувајте брзо за да го заштитите вашиот живот“ (Видео)

Обилните врнежи по една недела со претежно постојани врнежи предизвикаа поројни поплави во Њујорк, прекинувајќи ја работата на метрото во најнаселениот град во САД.

Предупредувањето за поплави беше во сила во Њујорк до пладне по локално време, бидејќи на некои локации паднаа повеќе од два инчи дожд, а повеќе се очекуваат за неколку часа, соопшти Националната метеоролошка служба, пренесе Ројтерс.

The alarming increase in heavy rains and severe flooding, as witnessed in the recent New York flooding, underscores the critical need for immediate action. Climate change amplifies these disasters, demanding urgent and resolute responses.

We must prioritize robust… https://t.co/nswEqpP2eC

— Ravi Karkara (@ravikarkara) September 29, 2023