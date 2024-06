Пробиени две брани во поплави во јужна Германија

Две брани се пробиени во баварскиот округ Фафенхофен ан дер Илм како последица на обилните дождови што го зафатија регионот во изминатите неколку дена.

Двете пробиени брани се на реката Паар, притока на Дунав, изјави портпаролот на окружната администрација, јави ДПА.

Некои региони во јужна Германија во рок од 24 часа регистрираа повеќе дождови отколку што обично паѓаат во текот на еден месец, соопшти денеска Германската метеоролошка служба (ДВД).

Во градот Кислег во југозападната покраина Баден-Виртемберг се регистрирани 130 милиметри дожд само во петокот, информира ДВД. Регионот вообичаено регистрира 118 милилитри дожд во овој период од годината.

Во Бад Ворисхофен во соседната држава Баварија, 129 милиметри дожд паднале во рок од 24 часа, во споредба со месечен просек од 101 милиметри.

Слични вредности се пријавени низ целиот регион.

🚨🇩🇪 Augsburg, Germany

Wide spread flooding in the region due to dam breaks.

No doubt a lot more agricultural & farm land has been lost…. pic.twitter.com/Hrq8LHwdDV

— Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) June 2, 2024