Претседателскиот кандидат Кенеди: Оставив мртва мечка во парк во Њујорк

Независниот оретседателски кандидат Роберт Кенеди Џуниор објави видео на социјалните мрежи во кое признава дека оставил мртва мечка во њујоршкиот Централ парк во 2014 година.

Видеото, објавено на неговиот X профил (поранешен Твитер), го прикажува заедно со контроверзната американска комичарка Розеан Бар како ги опишува бизарните околности што довеле до инцидентот пред 10 години.

Ја оставил мечката во Централ парк

Кенеди рече дека една жена удрила и убила мечка со својот автомобил додека тој возел зад неа надвор од градот, а тој ја ставил во своето комбе со намера да го одере животното и да земе месото.

Би-би-си пишува дека ја објавил приказната за да го спречи магазинот „Њу Јоркер“, кој имал намера наскоро да ја објави.

„Ќе ја одерам мечката, која беше во многу добра состојба, и ќе го ставам месото во мојот фрижидер“, вели тој.

Looking forward to seeing how you spin this one, @NewYorker… pic.twitter.com/G13taEGzba

— Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) August 4, 2024