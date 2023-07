Предупредување за цела Словенија и поголем дел од Хрватска, се очекува ново невреме

Словенечката агенција за животна средина (Арсо) денеска издаде портокалово предупредување за невреме за целата на Словенија, во периодот од 14 до 23 часот.

Според Арсо, можна е силна бура, со град и налети на ветер и гром.

Денеска, околу 10 часот, ДХМЗ објави портокалово предупредување за невреме со грмотевици за речиси цела Хрватска. Исклучок се Книнскиот и Дубровничкиот регион, за кои поради топлотниот бран е издадено портокалово предупредување.

Словенечка агенција: Опасност од поројни поплави

„Попладнево, во вечерните часови и во првиот дел од ноќта, ќе има невреме со врнежи, а можно е нагло издигнување и поплавување со поројни потоци и помали реки во областа на Корушка и на други места во сливот на Драва. Водостојот на реките и влажноста на почвата веќе се високи во ова подрачје“, соопшти словенечката агенција за животна средина Арсо.

⚠ Danes popoldne, zvečer in v prvem delu noči je ob nevihtah z nalivi možno ponovno hitro naraščanje in poplavljanje hudourniških vodotokov in manjših rek na območju Koroške in drugod v porečju Drave. Na tem območju je vodnatost rek in namočenost tal že sedaj velika. pic.twitter.com/vkPhBqp4jN

— ARSO vode (@ARSO_VODE) July 22, 2023