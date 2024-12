Пред 133 годни измислена е кошарката – среќен роденден!

На денешен ден, пред 133 години, Џејмс Нејмсит ја измислил кошарката.

Нејсмит, кој се смета за татко на играта со магичен обрач, напишал 13 правила на 21 декември 1891 година како додаток на физичкото образование во училиштето „Христијанско здружение за млади“.

Од тие правила, дури десет се користат и денес, во нивната оригинална форма или со мали измени.

