Пожарот е на околу 40 километри од центарот на Атина, се евакуираат предградија во источниот дел на Атика

Поради големиот пожар што континуирано и без контрола се шири во источниот дел на грчката областа Атика, поширокиот регион на Атина, жителите на три предградија, доцна вечерва добија пораки од бројот 112 за итни случаи да се евакуираат, јави дописничката на МИА од Атина.

Во период од еден час, беа испратени три пораки за три населени места, меѓу кои и за историскиот град Маратон.

Пожарот е на околу 40 километри од центарот на Атина, а во текот на денешниот ден беа дадени наредби за евакуација на над седум населени места.

Доколку е потребно, за прием на евакуираните граѓани, од периферијата Атика соопштија дека Олимпискиот стадион во Атина ќе остане отворен и ќе биде на располагање во текот на ноќта.

Портпаролот на противпожарната служба на Грција Василис Ватракојанис, информирајќи за големиот пожар, вечерва рече дека ситуацијата и понатаму е опасна бидејќи пожарот се шири меѓу куќи и има предизвикано и штета.

