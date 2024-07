Политичката реторика во САД го допре дното, насилството стана начин да се дојде до власт

Кога лудак речиси до смрт го претепа со чекан сопругот на тогашната претседателка на Претставничкиот дом, Ненси Пелоси, Доналд Трамп се исмејуваше. Еден од синовите на Трамп и другите блиски поддржувачи страсно промовираа лажни тврдења дека Пол Пелоси се повредил самиот во сексуална епизода.

Откако властите открија десничарски екстремистички заговор за киднапирање на гувернерката на Мичиген, Гретчен Витмер, Трамп ја омаловажи заканата на митинг. Тој ја омаловажи Витмер како политички непријател. Неговите поддржувачи извикуваа „Заклучи ја“. Трамп се насмеа и одговори: „Заклучете ги сите“.

Фашизмот во САД почна да се слави со насилство. Кога неговите сопствени поддржувачи го нападнаа Капитол за да ги поништат изборите во 2020 година – многу од нив се закануваа со напад на спикерката Пелоси и потпретседателот Мајк Пенс – Трамп ги поддржуваше освојувачите, потенцијалните киднапери и потенцијалните убијци како маченици и заложници. Тој вети дека ќе ги помилува доколку бидат фатени во делото. Неговите вработени сведочеа за радоста со која Трамп го гледал хаосот на телевизија.

Бесилката за Мајкл Пенс што ја направија поддршувачите на Трамп

Сега крвопролевањето што п го предизвика Трамп толку многу против другите го стигна и него. Обидот за убиство на Трамп – и убиството на лице во близина – е ужас. Ќе се дознае повеќе за човекот кој го изврши овој ужасен чин, а кој беше убиен од тајната служба. Без оглед на неговата манија или мотив, единствено важно за него е грешката на органите на редот што му овозможиле да донесе смртоносно оружје толку блиску до предизборен настан и да биде на видлива дистанца со претседателскиот кандидат. Неговото име инаку треба да се избрише и да се заборави.

За жал, неточно е да се каже дека за политичкото насилство „нема место“ во американското општество. Атентатите, линчовите, немирите и погромите ја извалкаа секоја страница од американската политичка историја. Тоа остана до денес. Во 2016 година, а уште повеќе во 2020 година, поддржувачите на Трамп донесоа оружје за да ги заплашат противниците и бројачите на гласови. Трамп и неговите поддржувачи размислуваат за ново место за насилство како нивна дефинирачка политичка порака за изборите во 2024 година.

Фашистичките движења се секуларни религии. Како и сите религии, тие нудат маченици како доказ за вистината. Движењето Мусолини во Италија изгради импозантни споменици на своите паднати соборци. Движењето Трамп сега го подобрува тоа: самиот водач ќе биде главен маченик, неговата сопствена крв ќе биде основа на неговиот обид за моќ и одмазда.

Новогодушна честитка на екстремните десничари во САД каде имате оружје е масовно и гарантирано со Устав

Изборите во 2024 година веќе се обликуваа како симболичен натпревар меѓу ослабениот либерализам, премногу истрошен за да се заштити себеси од авторитарното, реакционерно движење подготвено да ја пробие секоја бариера и да ја урне секоја институција. До денес, Трамп водеше само со малцинство гласачи во САД, но страста и смелоста на тоа малцинство го надоместија она што му недостига во бројки. По пукањето, Трамп и неговите поддржувачи се надеваат дека ќе ја искористат иконографијата на крваво уво и лице, кренатата тупаница и повикот на „Борба!“ да ги повикаат колебливите за нивната кауза за инсталирање на Трамп како антиуставен владетел, изземен од обичниот закон од неговите сојузници во Врховниот суд.

Дел од политичката кампања на поддржувачите на Трамп е и овој постер за Бајден

Други општества се вратија на авторитаризмот поради некоја извонредна криза: економска депресија, хиперинфлација, воен пораз, граѓански судири. Во 2024 година, американските трупи никаде не се во војна. Американската економија е во подем, обезбедувајќи спектакуларен и широко споделен просперитет. Показателите за социјалното здравје нагло станаа позитивни откако Трамп ја напушти функцијата по долгогодишно влошување за време на неговиот мандат. Криминалот и фаталните предозирања со дрога се намалуваат во 2024 година; браковите и раѓањата растат. Дури и проблемите на земјата индиректно го потврдуваат успехот на земјата: мигрантите ја минуваат границата во стотици илјади, бидејќи знаат, дури и ако Американците не го знаат тоа, дека пазарот на труд во САД е меѓу најпривлечните на земјата.

Сепак, и покрај целиот овој успех, Американците размислуваат за форма на самоповредување што во другите земји вообичаено ги следеше најмрачните национални неуспеси: дозволувајќи му на авторот на неуспешниот државен удар да се врати на функцијата – за да се обиде повторно. Една од причините зошто ова успева е фактот дека американското општество е слабо подготвено да ги разбере и да одговори на радикалните предизвици, откако тие предизвици ќе добијат одредена големина.

Анти-Трамп кампања на демократите

Речиси еден век, „радикал“ во американската политика вообичаено значеше: комунисти, Ку Клуксери, Црни Пантери, гранч Давидисти, исламистички џихадисти. Радикалите беа маргинализирани од големиот американски консензус кој се протега од социјалдемократите до деловните конзервативци. Во минатото таквите предизвикувачи ретко формираа стабилни коалиции со прифатените чинители во општеството и, никогаш не стекнувајќи трајна контрола врз државните институции, тие се разгореа и експлодираа.

Сепак, Трамп е различен. Неговите злоупотреби се ратификувани од моќни изборни единици. Тој ја освои и ја колонизираше една од двете големи партии. Тој го победи – или е на пат да го порази – секое отповикување и гонење за да одговара за неговите измами и злосторства. Тој собра масовни следбеници кои се се повеќе, потрајни и понационални на дофат од кој било претходен американски демагог. Тој доминира на сцената веќе девет години и заедно со неговите поддржувачи се надеваат дека ќе можат да го искористат вчерашниот ужасен настан за да ја продолжат ерата на Трамп до крајот на неговиот живот и понатаму.

Одвратното пукање во Трамп, кое предизвика смрт и повреди на други лица, сега ја обезбедува неговата незаслужена позиција на партнер во заштитните ритуали на демократијата што тој ја презира. Соодветните изрази на вознемиреност и осуда од секој истакнат глас во американскиот живот имаат дополнителен ефект на навикнување на Американците на легитимитетот на Трамп. Во вакви ситуации позната и правилна практика е да се нагласи единството, да се прокламира дека Американците имаат повеќе заеднички работи отколку што ги делат. Тие смирувачки зборови, вистинити во минатото, сега се помалку вистинити.

Се чини дека никој нема храброст да каже: Ние се гнасиме, го отфрламе, отфрламе и казнуваме секое политичко насилство, иако тврдиме дека Трамп и самиот останува промотор на такво насилство, саботер на американските институции и сосема спротивно од сè што е пристојно и патриотски во американскиот живот.

Републиканската национална конвенција, која се одржува оваа недела, ќе ги пречека на својата сцена апологетите на Русија, на Владимир Путин и на нејзината агресија против сојузниците на САД. Самиот занес на Трамп со Русија и другите диктатури не се затемни ни малку со возраста или искуството. Претседатело,т кој ја користи својата канцеларија за да ги брани правата на опасните луѓе да поседуваат оружје од воен тип, сега вели дека бил нападнат од куршум од една таква автоматска пушка. Осудувајќи го насилството со право, ние сепак даваме имплицитно помилување на најнасилната личност во современата политика на САД. Потврдувајќи го единството, ние ослободуваме човек кој бара моќ преку понижување и потчинување на другите шти ги презира. таквиот пристап се гледа и преку кампањите во кои има не само говор на омраза туку и се поттикнува насислтво од омраза со не толку суптилни пораки.

Една од кампањите со кои се сатанизира Демократската партија на Бајден како партија на педофили

Така, Мајкл Колинс, кога првпат се тркаше за место во Конгресот, објави пропаганден спот во кој стои со пушка AR-15 и, ширејќи конспиратнивни теории за изборите, ја разнесе со куршум зацртана мета.

