Полицијата и годинава неуспешна: Куманово ли беше или Газа ?

Куманово ли е, Газа ли е? Со овие зборови македонски граѓанин ја опиша атмосферата на новогодишната ноќ во Куманово, каде што ечеше од петарди и огномети, иако полицијата ден претходно објави дека успешно се пресметала со шверцот на пиротехниката во Македонија, што беше силно демантирано на Нова Година во сите градови низ земјата, вклучувајќи го и Скопје. Апелите на организациите за заштита на животните, на екологистите, па и заканите со казни не помогнаа и овојпат, а едно дете ќе остане инвалид од петарда.

Слични реакции имаше на социјалните мрежи и за Берлин од каде што беа постирани видеа на кои толку нецивилизациски се користеше пиротехника што не се знаеше дали се слави – или се води војна. Мадиумите јавија дека пет лица загинале, деод од нив од петарди, многу други биле тешко повредени, а стотици биле уапсени низ цела Германија за време на прославата за Новата 2025 година.Голема штета билае предизвикана и од огномет со сферични школки.Само во Берлин полицијата уапсила најмалку 400 лица за серија прекршоци, а 15 полицајци и еден член на противпожарната бригада се повредени.

New Years in Berlin now looks like a literal war zone. Is this cultural enrichment? pic.twitter.com/Ii1240wcSy

— End Wokeness (@EndWokeness) January 1, 2025