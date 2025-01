Погледнете како Сиријците ја дочекаа Новата година. „Вака изгледа слободата“ (видео)

Сириските градови го одбележаа почетокот на новата година со огромни прослави во услови на засилени безбедносни мерки, само неколку недели по соборувањето на поранешниот владетел Башар ал Асад. Во главниот град Дамаск, толпи се собраа на централниот плоштад Омајад за да бидат сведоци на огромен огномет.

Плоштадот вриеше од толпи луѓе кои вееја знамиња на „револуцијата“ додека Сирија ја воведува новата година со надеж по 13 години граѓанска војна. Истрели се слушале од планината Касиун, која гледа на главниот град, каде стотици луѓе го гледале огнометот, јави репортер на АФП од плоштадот. Тоа беше првата новогодишна прослава без семејството Асад на власт по повеќе од 50 години, по падот на Башар ал Асад во декември.

Syrians in Damascus celebrate the New Year, free from the control of the brutal Assad regime for the first time in decades.https://t.co/f0mgCoUyPr pic.twitter.com/lGfoQdjkgq — ABC News Live (@ABCNewsLive) December 31, 2024

„Овогодинешната новогодишна прослава има посебно значење. За прв пат во Сирија славиме без присуство на режимот на Ал Асад“, изјави Хала Ибрахим за ДПА. Ибрахим, кој има четириесет години, додаде: „Живеев четири децении во страв под власта на (Ал Асад), татко и син. Сега сакам моите деца да живеат во слобода, безбедност и достоинство“.

Низ градовите како Хомс, Алепо, Дара и Сувајда, улиците и плоштадите беа украсени со светла и бои за да го одбележат овој повод, пренесе Хина.

New Year’s celebration in Damascus, Syria. This is what freedom looks like.pic.twitter.com/q7Tmr1DbaP — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) January 1, 2025

Во главниот град беа распоредени засилени безбедносни сили, а Министерството за внатрешни работи предупреди на пукотници и најави казни за прекршителите. „Оваа нова година е историска за слободните Сиријци насекаде“, рече Базел Ајуб, жител на Дамаск. „Конечно почнуваме да ја вкусуваме слободата што ни беше украдена од семејството Ал Асад и нивниот режим со децении“, додаде тој.

“Keep your head high, you are a free Syrian”: Thousands sing in downtown Damascus as they ring a new year like no other for Syria since 1971. Their first with no Assad: pic.twitter.com/aZNaawz1qQ — Joyce Karam (@Joyce_Karam) January 1, 2025

Падот на Асад стави крај на повеќе од половина век од неспорното владеење на неговото семејство над Сирија, каде што несогласувањето беше задушено и ограничени јавните слободи. Повеќе од половина милион луѓе загинаа во 13-годишната граѓанска војна, бидејќи земјата беше поделена на различни региони под контрола на различни завојувани страни.

#NewYear celebrations ongoing in #Damascus, #Syria! 2025 will be the first year free of #Assad tyranny since 1971 — more than half a century. pic.twitter.com/pz2ilkDxtx — Charles Lister (@Charles_Lister) December 31, 2024

Многу семејства сè уште чекаат вести за најблиските кои исчезнаа за време на владеењето на Асад, при што исчезнаа десетици илјади затвореници.

„Се надевам дека Сирија во 2025 година ќе биде плуралистичка, за сите, без исклучок“, рече Хаван Мохамад, курдски студент од североистокот кој студира фармација во главниот град.