Почна Божик за Мараја Кери: Хитот „All I Want For Christmas Is You“ во ново руво

САД– Ова нема да им се допадне на празничните пуристи – Мараја Кери, кралицата на Божикните празници, веќе објави дека „е време “ да влезе во празничниот дух со нејзиниот легендарен хит „ All I Want For Christmas Is You“.

Кери сега означува дека Ноќта на вештерките заврши и дека е време да се започне сезоната на божикните празници. Кери објави видео на социјалните мрежи во кое излегува од нејзината влезна врата носејќи бејзбол палка во шара на бонбони додека ѕвони часовникот. Надвор се издлабени три тикви на кои пишува „НЕ Е ВРЕМЕ“, но поп-ѕвездата ја крши средната додека нејзиниот божиќен класик од 1994 година почнува да свири.

„Време е“, пее таа, држејќи ги божиќните орнаменти и покажувајќи блескаво црвен изглед инспириран од Дедо Мраз, комплет со украси од бело крзно и црн појас со златна тока.

Минатата година, Кери донесе малку празнично задоволство со „Волшебниот божиќен специјал на Марија Кери“, во кој имаше многу музички изведби и камео на познати личности, вклучувајќи ги Аријана Гранде, Џенифер Хадсон, Снуп Дог, Бет Мидлер и Били Ајхнер.

Кери разговараше со USA TODAY во 2019 година за да ја прослави 25-годишнината од „All I Want For Christmas Is You“, иако според поп легендата, како воопшто да не поминало време.

По успехот на нејзиниот трет албум „Music Box“ од 1993 година, кој беше бр. 1 осум недели последователни, тимот на Кери дојде кај неа со идеја да сними празничен албум.

„Оригинално, мислев: „Ова е малку рано во мојата кариера за да направам божиќен албум“, рече Кери. „Не разбрав зошто ми се предлага“.

Но, таа сепак одлучи да се обиде. Делејќи го домот со тогашниот сопруг Томи Мотола во северниот дел на Њујорк во тоа време, таа се сеќава дека еден ден седела сама на тастатура и почнала да го свири она што наскоро ќе стане „All I Want“.

„Навистина почнав со размислување: „За што размислувам за Божиќ? Светла, подароци, чорапи, камини“, рече Кери. „Отсекогаш сум го сакал Божиќ толку многу целиот мој живот, но пораснав немајќи многу пари и не можев да го доживеам како другите деца. Сакав Божиќ да биде совршен, но од многу различни причини , не секогаш завршуваше добро, потекнував од дисфункционално семејство. Затоа, мислам дека кога го напишав, само го ставив секој унца копнеж за тој совршен момент во него“.

Преземен од петкратниот албум на „Среќен Божиќ“, на добитничката на Греми, се присутната химна за празниците продаде 16 милиони примероци ширум светот од 1994 година.