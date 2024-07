Почина водечкa рускa економистка. Државни медиуми: Паднала низ прозорецот

Валентина Бондаренко, руска економистка, почина на 82-годишна возраст откако паднала од прозорецот на нејзиниот стан во Москва, јавија руските државни медиуми.

Бондаренко, водечки научен соработник во Економскиот институт на Руската академија на науките во Москва, паднала низ прозорецот од нејзиниот стан завчера вечерта, изјавија од службите за итни случаи за новинската агенција Тасс.

„Таа падна низ прозорецот на нејзиниот стан, за жал, не беше можно да се спаси“, рекол изворот, според Newsweek.

Russia: Renowned economist Valentina Bondarenko fell out of her window in Moscow and died.

"Injuries sustained were not compatible with life."

Her career focused on long-term socio-economic forecasting and modeling in Russia. 📉 pic.twitter.com/tkROfmsPIX

— Igor Sushko (@igorsushko) July 23, 2024