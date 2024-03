Почина Луис Госет Џуниор, првиот црномурест актер кој доби Оскар за споредна машка улога и добитник на Еми за неговата улога во семиналната ТВ мини-серија „Корени“. Тој имаше 87 години.

Првиот братучед на Госет, Нил Л. Госет, изјави за Асошиетед прес дека актерот починал во Санта Моника, Калифорнија. Во соопштението на семејството се вели дека Госет починал во петокот наутро. Не е откриена причината за смртта.

Братучедот на Госет се сети на еден човек кој одел со Нелсон Мандела и кој исто така бил одличен раскажувач на шеги, роднина кој достоинствено и хумор се соочил и се борел со расизмот.

„Не ми пречат наградите, блескавите и гламурот, Ролс Ројс и големите куќи во Малибу. Се работи за хуманоста на луѓето за кои тој се залагаше“, рече неговиот братучед.

Луис Госет отсекогаш размислувал за својата рана кариера како обратна приказна за Пепелашка, а успехот го пронашол уште од рана возраст и го поттикнал напред, кон неговата награда за Оскар за „Офицер и џентлемен“.

Госет се проби на малите екрани како Фидлер во револуционерната минисерија „Корени“ од 1977 година, која ги прикажува злосторствата на ропството на ТВ. Во големата актерска екипа беа Бен Верин, Левар Бартон и Џон Амос.

Госет стана третиот номиниран црномурест актер за Оскар во категоријата споредна улога во 1983 година. Тој победи за неговата изведба како застрашувачки инструктор за вежбање на маринците во „An Officer and a Gentleman“ заедно со Ричард Гир и Дебра Вингер. За истата улога доби и Златен глобус.

„Повеќе од сè, тоа беше огромна потврда на мојата позиција како црномурест актер“, напиша тој во своите мемоари од 2010 година, „Актер и господин“.

Тој ја заработи својата прва актерска заслуга во продукцијата на неговото средно училиште во Бруклин на „You Can’t Take It with You“ додека беше надвор од кошаркарскиот тим поради повреда.

„Бев навлечен – а исто така и мојата публика“, напиша тој во своите мемоари.

Неговиот професор по англиски јазик го повика да оди во Менхетен за да се испроба за „Направи џиновски чекор“. Тој ја доби улогата и го имаше своето деби на Бродвеј во 1953 година на 16-годишна возраст.

„Знаев премногу малку за да бидам нервозен“, напиша Госет. „Во ретроспектива, требаше да бидам исплашен до смрт додека одев на таа сцена, но не бев.

Госет студираше на Универзитетот во Њујорк како стипендист за кошарка и драма. Наскоро тој глумеше и пееше на ТВ емисии водени од Дејвид Саскинд, Ед Саливан, Ред Батонс, Мерв Грифин, Џек Паар и Стив Ален.

Госет се спријателил со Џејмс Дин и студирал глума со Мерилин Монро, Мартин Ландау и Стив Меквин во Актерското студио подучено од Френк Силвера.

Во 1959 година, Госет доби критики за неговата улога во Бродвејската продукција на „A Raisin in the Sun” заедно со Сидни Поатје, Руби Ди и Дијана Сендс.

Тој стана ѕвезда на Бродвеј, заменувајќи го Били Даниелс во „Golden Boy” со Семи Дејвис Џуниор во 1964 година.

Госет за прв пат отиде во Холивуд во 1961 година за да ја направи филмската верзија на „A Raisin in the Sun”. Имаше горчливи спомени од тоа патување, престојувајќи во мотел преполн со бубашваби, кој беше едно од ретките места каде што им беше дозволено на црномурестите.

Во 1968 година, тој се врати во Холивуд за главната улога во „Companions in Nightmare,“, првиот филм направен за ТВ на NBC во кој глумеа Мелвин Даглас, Ен Бакстер и Патрик О’Нил.

Овој пат, Госет престојуваше во хотелот Беверли Хилс, а студиото Универзал му изнајмило кабриолет. Возејќи се назад во хотелот откако го подигна автомобилот, тој беше запрен од офицер на шерифот на округот Лос Анџелес кој му нареди да го намали радиото и да го постави покривот на автомобилот пред да го пушти.

За неколку минути, тој беше запрен од осум офицери на шерифот, кои го наведоа да се потпре на автомобилот и го натераа да го отвори багажникот додека се јавија во агенцијата за изнајмување автомобили пред да го пуштат.

„Иако разбрав дека немам друг избор освен да ја трпам оваа злоупотреба, тоа беше ужасен начин да се третираат, понижувачки начин да се чувствувам“, напиша Госет во своите мемоари. „Сфатив дека ова се случува затоа што бев црнец и се покажував со фантастичен автомобил – кој, според нив, немав право да го возам“.

По вечерата во хотелот, тој отишол на прошетка и бил запрен еден блок подалеку од полицаец, кој му рекол дека го прекршил законот со кој се забранува шетање низ резиденцијалниот Беверли Хилс по 21 часот. Пристигнаа уште двајца полицајци, а Госет рече дека бил врзан со синџири за дрво и врзан со лисици три часа. На крајот бил ослободен кога се вратил оригиналниот полициски автомобил.

„Сега се соочив со расизмот и тоа беше грда глетка“, напиша тој. „Но, тоа немаше да ме уништи“.

Во доцните 1990-ти, Госет рече дека бил запрен од полицијата на автопатот Пацифик Коуст додека го возел неговиот реставриран Rolls Royce Corniche II од 1986 година. Полицаецот му рекол дека личи на некој што го бараат, но полицаецот го препознал Госет и си заминал.

Тој ја основал Фондацијата Eracism за да помогне да се создаде свет каде што расизмот не постои.

Госет имаше серија гостувања во емисии како „Bonanza“, „The Rockford Files“, „The Mod Squad“, „McCloud“ и незаборавен пресврт со Ричард Прајор на „The Partridge Fam“.

Во август 1969 година, Госет се забавуваше со членовите на Мамас и Папас кога беа поканети во куќата на актерката Шерон Тејт. Прво се упати дома за да се истушира и пресоблече. Додека се подготвуваше да замине, видел вести на ТВ за убиството на Тејт. Таа и другите беа убиени од соработниците на Чарлс Менсон таа ноќ.

„Мораше да има причина да избегам од овој куршум“, напиша тој.

„Оскарот ми даде можност да бирам добри делови во филмови како „‘Enemy Mine,’ ‘Sadat’ и ‘Iron Eagle,’, рече Госет во книгата „50 ноќи на Оскар“ на Дејв Каргер од 2024 година.

Тој рече дека неговата статуа била во складиште.

„Ќе го донирам на библиотека за да не морам да внимавам на неа“, рече тој во книгата. „Треба да се ослободам од тоа“.

Госет се појави во ТВ-филмови како „Приказната за Сачел Пејџ“,“The Story of Satchel Paige,” “Backstairs at the White House, “The Josephine Baker Story,”за кој освои уште еден Златен глобус, и “Roots Revisited.“

Но, тој рече дека освојувањето на Оскар не го сменило фактот дека сите негови улоги биле споредни.

Тој глумеше тврдоглав патријарх во римејкот на „The Color Purple“ од 2023 година.

Госет се бореше со зависност од алкохол и кокаин со години по неговиот Оскар. Тој отишол на рехабилитација, каде што му бил дијагностициран синдром на токсична мувла, кој го препишал на неговата куќа во Малибу.

Во 2010 година, Госет објави дека има рак на простата, за кој рече дека бил фатен во раните фази. Во 2020 година, тој беше хоспитализиран со Ковид-19.

Првиот брак на Госет со Хети Гласко беше поништен. Неговиот втор, со Кристина Мангосинг, заврши со развод во 1975 година, како и неговиот трет со актерката Синди Џејмс-Рис во 1992 година. Зад него остави два сина.