Индија: Спасувачите ги извлекоа заробените работници во урнатиот тунел (видео)

Спасувачите во Индија во вторникот стигнаа до 41 градежен работник кои беа заробени во урнат планински тунел повеќе од две недели на северот на земјата и ги извлекоа, објави локалната новинска агенција.

Работниците се извлекуваат преку премин направен од заварени цевки кои спасувачите претходно ги туркале низ нечистотија и камења.

Спасувачката мисија го привлече вниманието на земјата во последните 17 дена. Работниците останаа заробени на 12 ноември, кога лизгање на земјиштето предизвикало дел од тунелот долг 4,5 километри што го граделе во државата Утараханд да се урне на околу 200 метри од влезот.

Тие преживеале од храна и кислород што се снабдувале преку тесни челични цевки. Откако ќе бидат извлечени, тие ќе бидат однесени во импровизиран здравствен центар во тунелот широк 13 метри, соопштија официјални лица.

„Наскоро сите браќа работници ќе бидат изнесени“, објави Пушкар Синг Дами, висок функционер во Утараханд, на платформата за социјални медиуми Икс, претходно во вторникот, кога останаа само еден метар за да се стигне до нив.

Спасувачите прибегнаа кон рачно копање откако машината за дупчење непоправливо се расипа во петокот додека дупчеше хоризонтално од напред поради планинскиот терен на Утараханд. Машината поминала околу 47 метри од приближно потребните 57-60 метри, пред спасувачите да почнат да работат рачно за да создадат премин за евакуација на заробените работници.

Како што замрачи во вторникот, семејствата на затрупаните под земја се собраа во близина на местото на несреќата, нетрпеливо чекајќи да ги видат нивните најблиски како излегуваат од тунелот.

Спасувачките тимови вметнаа цевки во ископаните области и ги заварија за да можат работниците да бидат изнесени на носилки на тркала.

