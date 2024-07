Пaдна снег сред јули во Италија (видео)

Лошото време пропратено со обилни врнежи, град и снег ја парализираа Александрија во Италија и предизвикаа големи проблеми на патиштата.

Патишта полни со мраз и снег вчера по 16 часот ја погодија Александрија.

Гром и невреме најпрво ја погодија општината Фелизано, а потоа набрзо стигнаа до Александрија, а подоцна и Доњи Монферато.

The unbelievable amount of hail that fell yesterday during a hailstorm in the comune of Quattordio, Province of Alessandria, Italy 🇮🇹

▪︎ 7 July 2024 ▪︎#storm #hailstorm #Italy #Quattordio pic.twitter.com/2fu0jKocMS

— DISASTER TRACKER (@DisasterTrackHQ) July 8, 2024