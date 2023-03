Патрик Виера доби отказ од клупата на Кристал Палас

Легендарниот Патрик Виера повеќе не е менаџер на Кристал Палас, потврдија денеска од клубот, на само два дена пред натпреварот против Арсенал.

Заедно со него клубот го напуштија и тројца членови на стручниот штаб, а остана само тренерот на голманите, кој ќе соработува со новиот менаџер.

„Со големо жалење дојдовме до оваа тешка одлука. Резултатите од последните месеци нè доведоа до несигурна позиција на табелата и сметавме дека е неопходна промена за да си дадеме шанса да останеме во друштво на најдобрите“, соопштија од клубот и продолжија:

„Влијанието на Виера врз тимот од неговото доаѓање во летото 2021 година е значајно и тој ја има благодарноста од сите во клубот. Тој го однесе тимот на Вембли и полуфиналето на ФА Купот и минатата сезона завршивме на респектабилна 12-та позиција, играјќи возбудлив фудбал. Патрик даде сè што имаше на клубот и ние сме му многу благодарни за тоа“.

🔴 Vieira told of sacking in 7am phone call by Steve Parish

🔵 Concerns over quality of coaches

🔴 Squad unsettled by Turkey trip & Xmas training row

🔵 Manager frustrated by recruitment

How Patrick Vieira's #CPFC tenure unravelled…

📝 @MattWoosie and @David_Ornstein

