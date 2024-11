Ова се кучињата-роботи кои го чуваат Доналд Трамп (Видео)

Новоизбраниот претседател на Соединетите Американски Држави го чуваат кучиња-роботи.

Кучето-робот неодамна беше фотографирано во одморалиштето во Палм Бич, Флорида на новоизбраниот претседател на Соединетите Американски Држави, Доналд Трамп.

Потврдено е дека овие роботи на далечинско управување се средства на Тајната служба на Соединетите држави (USSS) и беа распоредени по победата на Трамп на претседателските избори на 5 ноември. На оваа мерка во голема мера влијаеја два обиди за атентат врз Трамп, од кои едниот беше осуетен.

Кучето-робот, создадено од Boston Dynamics, е единица за набљудување со далечински управувач опремена со напредни сензори и технологија.

Do not pet! 🐶

Robot dog patrolling Mar-a-Lago to protect the President Elect Donald Trump. It's equipped with surveillance gear. Brand: Boston Dynamicspic.twitter.com/YliWdDPfP0

— Marco Davi (@marcodavi) November 9, 2024