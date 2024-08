Ова е убиецот на малите девојчиња кои беа на час по танц во Англија

Аксел Рудакубана е 17-годишникот обвинет за убиство на три девојчиња на час по танц на тема Тејлор Свифт во Саутпорт. Тој е по потекло од Руанда, а сега е во малолетнички притвор, пишува Гардијан.

Откако ги слушнал сите аргументи, судијата Ендрју Менари К.Ц. одбил да даде наредба за сузбивање на неговиот идентитет.

Објаснувајќи ја одлуката за откривање на идентитетот на Аксел Рудакубана, судијата рече дека во спротивно ќе се шират разни дезинформации.

„Иако прифаќам дека ова е исклучително со оглед на неговата возраст и дека за шест дена ќе има само 18 години, решив да не го кријам неговиот идентитет“, рече судијата. „Ако продолжиме да спречуваме целосно известување, ќе дозволиме ширење на дезинформации“, рече тој.

Во текот на 55-минутното сослушување, Аксел го прекрил лицето со дуксер. Тој одбил да зборува и не сакал ниту да го потврди своето име, пишува Гардијан.

Тој следно ќе се појави пред Судот на Ливерпул на 25 октомври, а судењето треба да започне на 20 јануари. „Вие сте во притвор за млади додека не заврши овој случај. Тоа може да се промени кога ќе пораснете“, рече судијата, цело време Аксел го игнорираше и не одговараше на неговите прашања.

Избувнаа големи протести

Да потсетиме, во последните два дена во Англија избија големи протести поради смртоносен напад со нож во Саутпорт. Во Лондон вчера илјадници луѓе, меѓу кои и многу приврзаници на десницата, се собраа во близина на резиденцијата на премиерот во Даунинг стрит. Тие извикуваа „Спасете ги нашите деца“, „Сакаме да ја вратиме нашата земја“ и „Стоп за чамците“, алудирајќи на проблемот со барателите на азил. Уапсени се повеќе од 100 луѓе.

Полицијата соопшти дека нападот не бил поврзан со тероризам и дека осомничениот е роден во Британија, отфрлајќи ги шпекулациите за неговото потекло. Имено, по нападот, додека се уште немаше официјални информации, на социјалните мрежи се проширија лажни и непроверени тврдења.

Во низа објави и коментари се тврди дека напаѓачот се вика Али Ал Шакати, дека е азилант кој минатата година дошол во Велика Британија со брод, дека бил на списокот на британската тајна служба МИ6 и дека имал историја на психички проблеми. Ниту еден извор не беше наведен за ниту едно од овие тврдења.

Полицијата во Мерсисајд изјави за Ројтерс дека името што се појави на социјалните мрежи е неточно и дека осомничениот е роден во Кардиф, Велс. „17-годишен маж од Бенкс, Ланкашир, роден во Кардиф, е уапсен под сомнение за убиство и обид за убиство“, се вели во соопштението.

„Уапсивме повеќе од 100 луѓе. Некои полицајци се здобија со полесни повреди“

Во Лондон, повеќе од 100 лица беа уапсени за време на протестот, по судирите меѓу демонстрантите и полицијата. Синоќа поголема група демонстранти се собраа во областа на улицата Мареј во Хартлпул и запалија полициско возило.

Демонстрантите гаѓаа полицајци со стаклени шишиња и јајца, соопшти полицијата во Кливленд. Во Манчестер, демонстрантите се собраа пред Холидеј Ин на Олдам Роуд. „Уапсивме повеќе од 100 лица. Некои полицајци се здобија со полесни повреди“, соопшти лондонската полиција.

More than 100 people were arrested in London on Wednesday night as a violent protest broke out in the wake of the Southport attack.

Flares were thrown towards the gates of Downing Street and some among the crowd threw cans and glass bottles ⬇️ https://t.co/DVU7QnzexX pic.twitter.com/BAMPf2DFwv

— Sky News (@SkyNews) August 1, 2024