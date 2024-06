(Видео) Буенос Аирес во пламен, големи протести поради контроверзната реформа на претседателот

Интервентната полиција во главниот град на Аргентина, Буенос Аирес, употреби солзавец и водени топови за да ги растера демонстрантите пред зградата на Конгресот, откако пратениците во Сенатот на Аргентина првично ги одобрија реформите на претседателот Хавиер Милеи.

Демонстрантите велат дека мерките ќе им наштетат на милиони Аргентинци бидејќи предвидуваат кратења на буџетот и социјалните бенефиции.

Buenos Aires — Far-left extremists launched an insurrection at the Argentinian Congress to try to stop lawmakers from voting through President Milei’s tax overhauls. The militants hurled firebombs, set fires and attacked police. pic.twitter.com/8Vn9aaiK08

— Andy Ngô 🏳️‍🌈 (@MrAndyNgo) June 12, 2024