Океаните апсорбираа рекордни нивоа на CO2 минатата година – најтопли се во последните 1.000 години

Екстремно високите температури на океаните во 2023 година дополнително придонесоа за тешки временски настани ширум светот бидејќи климатската криза продолжува да се интензивира, пишува Гардијан.

Минатата година, океаните апсорбираа 90% од топлината заробена од емисиите на јаглерод, создадена од согорувањето на фосилните горива, што е еден од најјасните показатели за глобалното затоплување. Според научниците, 2023 година беше рекордна за апсорпција на топлина во океаните, а податоците покажуваат дека во изминатата деценија океаните секоја година стануваат сѐ потопли.

Топлината, исто така, доведе до рекордни нивоа на стратификација во океаните, процес во кој стратификацијата на густината на морската вода станува посилна. Ова го ограничува мешањето на подлабоките, поладни и похранливи води со површинските води. Ова ја намалува количината на кислород во океаните, го загрозува морскиот живот, а исто така ја намалува количината на јаглерод диоксид и топлина што морињата и океаните треба да ги апсорбираат во иднина.

Веродостојните мерења на температурата на океаните датираат од 1940 година, но сега се верува дека океаните се најтопли во последните 1.000 години и се загреваат побрзо отколку во кое било време во изминатите 2.000 години. Како најчеста мерка за климатската криза, глобалната просечна температура на воздухот значително се зголеми и во 2023 година. Сепак, температурите на воздухот се повеќе под влијание на природните климатски промени, како што е минатогодишниот климатски феномен Ел Нињо.

2023 was the hottest year on record:

🌊 world's ocean surface has been on an unbroken streak of record-breaking days since 4 May

❄️Antarctic sea-ice hit a "mind-blowing" low

Our climate is changing. We all must do all we can to cut CO2 emissions. 🚶‍♀️🚲🚆https://t.co/hCibk7JFiF pic.twitter.com/RPjYKZWUOH

