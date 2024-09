Огромен украински напад со беспилотни летала врз Русија. Нападната е и Москва, има мртви

Украина синоќа изврши масовен напад со беспилотни летала на неколку руски региони, меѓу кои Брјанск, Москва, Тула, Калуга, Белгород, Курск, Орел, Воронеж, како и во регионот Краснодарски крај. Руски извори тврдат дека Украинците лансирале повеќе од 140 дронови.

Русија тврди дека уништила најмалку 20 беспилотни летала во московскиот регион, кој има повеќе од 21 милион жители, и уште 124 во осум други региони. Тоа е еден од најголемите напади со украински беспилотни летала досега.

Гувернерот на московската област Андреј Воробјов изјави дека 46-годишна жена е убиена во нападот, а уште тројца цивили се повредени во напад со беспилотно летало во градот Раменскоје, град кој се наоѓа на 46 километри југоисточно од Москва.

Украина сѐ уште не го коментираше нападот.

Градоначалникот на Москва: Соборени се повеќе од 10 дронови, се движеа кон Москва

Видеата од експлозиите кои се слушнаа над областа Брјан беа објавени од локалните жители на социјалните мрежи половина час по полноќ по локално време. Гувернерот Александар Богомаз тврди дека противвоздушната одбрана соборила 59 украински беспилотни летала во текот на ноќта.

🇺🇦🇷🇺🚨‼️ BREAKING: A nine-year-old child was killed during a drone attack on a residential building in Ramenskoye, Moscow region of Russia.

In total, 14 drones were shot down in the urban districts of Podolsk, Ramenskoye, Lyubertsy, Domodedovo, and Kolomna.

Governor Vorobyov… pic.twitter.com/95cI3tcdCD

