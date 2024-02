„Одисеј“ слета на Месечината – првпат по 50 години

Компанија со седиште во Хјустон успешно го спушти првото американско вселенско летало во последните 50 години на Месечината, како дел од напорите на НАСА да го отвори патот за комерцијалните вселенски летала да ги вратат астронаутите на сателитот на Земјата до крајот на деценијата. Планот беше Intuitive Machines полека да го приземји својот хексагонален слетувач „Одисеј“ во близина на јужниот пол на Месечината.

Слетувањето на Одисеј беше одложено за два часа поради проблеми со системот за навигација. Предвидениот инструмент не работеше правилно. Сепак, леталото се потпираше на експериментална технологија на навигацискиот Доплер Лидар на НАСА.

Контролорите на летот требаше да го потврдат слетувањето околу 15 секунди откако се случи, но се чекаше десет минути.

„„Одисеј“ успешно слета на површината на Месечината“, објави директорот на мисијата Тим Крејн.

После тоа имаше аплауз во контролната соба.

Your order was delivered… to the Moon! 📦@Int_Machines' uncrewed lunar lander landed at 6:23pm ET (2323 UTC), bringing NASA science to the Moon's surface. These instruments will prepare us for future human exploration of the Moon under #Artemis. pic.twitter.com/sS0poiWxrU

— NASA (@NASA) February 22, 2024