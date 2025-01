Од приправник до плата од 15 милиони евра: приказната на Серџио Ермоти

Неговиот работен ден започнува во 5:45 часот наутро, а работното време често се протега и до 14 часа дневно. Не пропушта тренинзи во теретана двапати неделно, одржувајќи ја дисциплината што го донесе на врвот на групата УБС.

Серџио Ермоти, шеф на најголемата швајцарска банка УБС, не планира да се пензионира и покрај тоа што наскоро ќе наполни 65 години. По турбулентната 2023 година и преземањето на Кредит Свис (Credit Suisse), Ермоти најавува дека ќе остане на чело на банката до 2027 година.

„Иако веќе постигнав многу, морам повторно да се докажам. Ова е голема одговорност“, изјави Ермоти во неодамнешното интервју за швајцарскиот „Мигрос-Магазин“.

Враќањето на кормилото на УБС по драматичното преземање на болната Кредит Свис во март 2023 година, Ермоти го сметаше за своја должност.

„Бев привлечен од можноста да учествувам во пишувањето на едно од најважните поглавја на глобалната финансиска индустрија“, објаснува банкарот кој еднаш успешно ја водеше УБС низ кризни времиња, од 2011 до 2020 година.

Неговата годишна плата од околу 15 милиони евра предизвика бурни реакции во јавноста. Но, Ермоти, кој се сеќава на своите почетоци и првата плата од 360 евра месечно како практикант во банката Корнер, не гледа проблем.

„Ја знам вредноста на парите и разбирам дека мојата сегашна плата не изгледа нормална за многу луѓе. Понекогаш се прашувам зошто високите плати привлекуваат толку големо внимание, а истите суми во спортот и забавата поминуваат без коментар“, вели првиот човек на УБС.

Во врска со спојувањето на Кредит Свис со УБС, Ермоти истакнува дека најголемиот предизвик е поврзувањето на сметководствените системи на двете банки во едно. Новата, обединета банка денес има значително помалку средства отколку пред финансиската криза од 2008 година, што ја прави постабилна и побезбедна. Со капитал од речиси 200 милијарди долари за покривање на можните загуби, Ермоти убедливо тврди дека ризикот за даночните обврзници е минимален:

„Дури и УБС да има проблеми, речиси е невозможно даночните обврзници да загубат дури и франк“.

Ермоти ги отфрла критиките за прекумерната концентрација на моќ во рацете на УБС, потсетувајќи дека повеќе од 200 домашни и странски банки работат во швајцарскиот банкарски сектор.

„Конкуренцијата е жива и здрава – нагласува тој, додавајќи дека големите банки денес претставуваат фактор на стабилност, а не ризик во време на криза. (Извор: Вечерњи лист)

