Новогодишен концерт на учениците од ДМБУЦ „Илија Николовски-Луј”

Вечерва, во 19 часот, во Музејот на македонската борба и самостојност, новогодишен концерт ќе имаат учениците од ДМБУЦ „Илија Николовски-Луј”.

Настапуваат:

1.АДА БОГОЕВСКА, виолончело, I година, средно

Е.Елгар – Поздрав на љубовта

класа: Александра Јаневска

пијано соработник: Ива Виденовиќ

2.ЕЛЕНА ЧОЧОСКА, флејта, II година, средно

Ж.Муке – Пан флејта

класа: Симона Марочковска Манојловска

пијано соработник: Весна Тасевска

3.ГРИГОРИЈ КОЛЕВСКИ, пијано, 4 одд., основно

П.И.Чајковски – Валцер

класа: Славица Мицовска – Смилевска

4.ЈОВАНА ФИЛИПОВСКА, виола, III година, средно

S.Tsintsadze – Грузиска игра

класа: Сања Смилеска Михајловски

пијано соработник: Ива Виденовиќ

5.ФИЛИП ТРАЈКОВСКИ, хармоника, IV година, средно

Ф.Ангелис – Романса

класа: Љупчо Колевски

6.ДАМЈАН АТАНАСОВ, пијано, 5 одд., основно

Ф.Шопен – Мазурка оп.7 бр.2

класа: Благовесна Булоска

7.ЕВА МАЛИНОВСКА, виолончело, I година, средно

Д.Попер – Тарантела оп.33

класа: Маре Видевска

пијано соработник: Ива Виденовиќ

8.СТЕФАН ШУРБЕВСКИ, ксилофон, II година, средно

Д.Палиев – Весела полка

класа: Кристијан Христовски

пијано соработник: Зоран Станишиќ

9.ИРИНА ДАВИДОВСКА, пијано, I година, средно

А.Љадов – Музичка кутија

класа: Станислава Поцевска

10.ИЛИЈА ЈОВЧЕВ, виолина, IV година, средно

Џ.Гершвин – It ain’t necessary so

класа: Јелена Туфекчиевска

пијано соработник: Ива Виденовиќ

11.КЛАВИРСКО ТРИО

Џ.ТУЛЕ, Б.ГИНОСКА, А. РИСТОВСКИ, IV година, средно

К.Сен Санс – Тарантела

класа: Горан Зафировиќ

12.ПЕТАР МИТИЌ, пијано, III година, средно

Ф.Шопен – Етида оп.10 бр.4

класа: Маја Шутевска Кировска

13.БОЖАНА ГОШЕВА, виолина, IV година, средно

А.Шнитке – Полка

класа: Јелена Туфекчиевска

пијано соработник: Ива Виденовиќ

14.ИВАН СТОЈАНОВ, пијано, IV година, средно

Ф.Шопен – Скрецо бр.3

класа: Катерина Ќетковиќ Фидановска

ДУВАЧКИ ОРКЕСТАР

15.Sousa: The white rose march

16.Зоран Крагуевски: Парада на дрвените војници

17.Michael Jackson: “Thriller”

Диригент: проф. Ле Фи Фи