Нов земјотрес во Турција од 6,2 степени според Рихтеровата скала

Земјотрес со јачина од 6,2 степени според Рихтеровата скала го тресеше тлото на Турција. Според првичните информации, потресот е во јужниот дел на земјата, односно во областа Узунбаг.

Он лајн сервисите покажуваат дека бил на длабочина од 10 километри.

За ваков потрес имаше и предупредување во изминатите денови од светските сеизмолози.

Не се знае дали и овој земјотрес има предизвикано големи штети, со оглед на јачината.

Досега, по разорниот земјотрес, имаше шест потреси со над шест степени според Рихтеровата скала.

⚠Preliminary info: #earthquake (#deprem) about 20 km W of #Antioch (#Turkey) 4 min ago (local time 20:04:28)❗MAGNITUDE NOT AVAILABLE YET❗

— EMSC (@LastQuake) February 20, 2023