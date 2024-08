Невреме во Полска: Поплавени патиштата во Варшава, сообраќајот парализиран

Патиштата во Варшава се поплавени по синоќешното невреме, невидено во последните 40 години. Полицијата ги повика возачите да не користат автомобили, туку само јавен превоз.

Во последните 24 часа во некои делови на Варшава наврнале 120 литри вода на метар квадратен, а на аеродромот Окенце се забележани 93,8 литри вода на метар квадратен. Тој аеродром е отворен, но приодните патишта се поплавени.

Претходниот рекорд – 69 литри на метар квадратен за 24 часа, беше забележан во јули 1987 година.

Количината дожд што наврна во Варшава во изминатите 24 часа врне во просек во текот на два месеци.

Водата поплави и еден од важните тунели, поради што сообраќајот во градот на источниот брег на Висла беше целосно парализиран, додека во другите делови беше тешко да се движи.

Полјаците масовно споделуваат слики од улици претворени во реки и заробени автомобили на социјалните мрежи.

Tonight Warsaw has been flooded by torrential tropical rains. The precipitation represented 200% of the norm for August and was record breaking for Warsaw, never reported in the past. #climatechange #climatecrisis pic.twitter.com/XOeIv5gOmX

— Joanna Kędzierska 🇵🇱🇺🇦 (@joakedzierska) August 20, 2024