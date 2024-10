Невреме предизвика лизгање на земјиште и поплави на северот на Италија (видео)

Северниот дел на Италија го зафати невреме кое предизвика лизгање на земјиштето и поплави, поради што железничкиот сообраќај беше запрен, а училиштата на некои места беа затворени.

Обилните дождови кои ги зафатија регионите Лигурија, Емилија Ромања и Тоскана во Италија предизвикаа поплави во некои населени места, јавува Anadolu.

Италијанската противпожарна бригада продолжува со акциите за пребарување и спасување, досега се спасени 30 лица, а домот за стари лица во Суверет е евакуиран.

Активиран е портокалов аларм во Емилија Ромања и пристанишниот град Ла Специја.

#Maltempo #Toscana, da ieri sera 160 interventi dei #vigilidelfuoco tra #Livorno e #Siena: per l’esondazione del Cornia, maggiori criticità a Campiglia Marittima (LI), soccorse 30 persone in difficoltà, e a Suvereto (LI), evacuata una RSA. Operazioni in corso [#18ottobre 8:00] pic.twitter.com/pbNlAbAYNQ

— Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) October 18, 2024