Нетанјаху се обрати во американскиот Конгрес: Нашата борба е и ваша борба

Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху одржа жесток говор во американскиот Конгрес во кој апелираше САД и Израел да застанат рамо до рамо за да се спротивстават на Иран.

Како што пренесува ДПА, Нетанјаху доби овации кога излезе на говорницата за да се обрати на заедничката седница на Конгресот, а пратениците постојано стануваа за да му аплаудираат во текот на речиси едночасовниот говор.

Тој ги опиша САД и Израел дека се на „раскрсницата на историјата“ и оти во ова време на глобален „пресврт“ си требаат еден на друг повеќе од кога било.

– Денес се среќаваме на раскрсницата на историјата. Нашиот свет е во немир. На Блискиот Исток, иранската оска на терор се соочува со Америка, Израел и нашите арапски пријатели. Ова не е судир на цивилизации. Ова е конфликт меѓу варварството и цивилизацијата. Ова е конфликт меѓу оние кои ја слават смртта и оние кои се посветени на животот. За да триумфираат силите на цивилизацијата, Америка и Израел мора да бидат заедно, рече Нетанјаху.

Тој потоа го поздрави американскиот претседател Џо Бајден.

– Му благодарам на претседателот Бајден за неговата срдечна поддршка за Израел. По дивјачкиот напад на 7 октомври, тој со право го нарече Хамас „чисто зло“. Испрати два носачи на авиони на Блискиот Исток за да одврати поширока војна и дојде во Израел да застане со нас за време на нашиот најмрачен час – посета која никогаш нема да биде заборавена, рече израелскиот премиер.

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu called protesters “Iran’s useful idiots” in a speech to Congress. At least five people were arrested in demonstrations at the US Capitol. https://t.co/ljuQoyweUN

— CNN (@CNN) July 24, 2024