НБА: Бостон поведе во големото финале

Кошаркарите на Бостон Селтикс триумфираа со 107:89 против Далас Маверикс во првиот натпревар од финалето во НБА лигата.

Џејлен Браун го предводеше домашниот тим со 22 поени, а закрепнатиот Кристапс Порзингис додаде 20 кошеви.

Забележителен настап имаше и Дерик Вајт, кој натпреварот го заврши со 15 поени.

Во редовите на Далас најефикасен беше Лука Дончиќ со 30 поени, а Пи Џеј Вашингтон го заврши натпреварот со 14 поени.

Бостон фуриозно го почна натпреварот и веќе во првото полувреме имаа недостижна предност од 29 поени, реализирајќи дури 16 тројки во првите две четвртини.

Следниот натпревар оф финалната серија до четири победи е закажа за в недела вечер, исто така, во Бостон.

Like all season long, the @celtics defense held strong, holding the Mavs to just 89 points 💪🚫

Watch all 9 of their blocks from the Game 1 W ⤵️ pic.twitter.com/rHe8ENZQbg

— NBA (@NBA) June 7, 2024