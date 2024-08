Напредувањето на тајфунот „Ампил“ кон Токио откажа стотици летови и тргнувања на возови

Тајфунот „Ампил“ утринава продолжи да се движи кон Токио и другите источни области на Јапонија, а метеоролошката агенција ги повика жителите да се подготват за силни ветрови и обилни врнежи.

Откажани се голем број летови и тргнувања на возови.

Јапонската метеоролошка агенција предупреди на силни ветрови, лизгање на земјиштето, поплави и високи бранови, пренесуваат јапонските медиуми.

Се очекува тајфунот да донесе ветрови до 216 километри на час.

