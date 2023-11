Најмасовни досега пропалестински демонстрации во Лондон, полицијата приведе околу стотина десничари

Лондон е домаќин на најголемиот протестен марш досега за поддршка на Палестинците во Појасот Газа, на кој учествуваат околу 300.000 луѓе.

Група екстремни десничари, кои претходно се собраа на контрамитинг, се судрија со полицијата за време на државната церемонија по повод Денот на сеќавањето на загинатите борци и ветерани од Првата светска војна.

На денот кога низ Европа се одбележува Денот на примирјето од Првата светска војна, во Лондон се одржуваат пропалестински протести, но во исто време има и собири на екстремно десничарски групи.

Стотици илјади демонстранти започнаа пропалестински протестен марш во центарот на британската престолнина.

Демонстрантите носат факели во боите на палестинското знаме и извикуваат „Стоп за бомбардирањето на Газа“.

Денешните демонстрации, кои се одржуваат секоја сабота од почетокот на конфликтот меѓу Израел и Хамас, се најголемите досега.

There is a remembrance event underway at the Cenotaph. Officers have prevented those not involved getting onto Whitehall so it can take place without disruption, as we committed.

They have faced unacceptable violence, including people throwing missiles and a metal barrier.… pic.twitter.com/tHnnKyRrKL

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) November 11, 2023