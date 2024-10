Најмалку 95 загинати во поплавите во Шпанија. Судот во Валенсија претворен во мртовечница

Источна Шпанија е погодена од разорни поплави, кои однесоа најмалку 95 животи. Меѓу жртвите има и деца, а досега се извлечени телата на најмалку три бебиња. Снимките од воздух го покажуваат обемот на уништувањето.

Во една од операциите спасувачите од хеликоптер го снимиле подрачјето зафатено од поплавите, а сцените се шокантни.

Оние делови кои не се под вода се покриени со дебели слоеви кал.

На видеото се гледа поплавениот автопат, како и изорaни ниви и куќи кои пливаат во матна вода.

Илјадници спасувачи и денеска се на терен, континуирано им помагаат на жртвите и трагаат по исчезнатите, од кои има десетици.

Се стравува дека бројот на жртвите ќе продолжи да расте, а колку е драматична ситуацијата покажува и фактот што судот во Валенсија е претворен во мртовечница, за да има каде да се сместат загинатите.

Во Шпанија е прогласена тридневна жалост, а премиерот Педро Санчез денеска треба да ја посети Валенсија, која најмногу настрада од поплавите. Материјалната штета е немерлива.

Шпанија се справува со последиците од поплавите кои ја опустошија земјата во последните 24 часа. Последниот извештај на властите на Валенсија, објавен синоќа во 19 часот и 30 минути, потврдува 95 загинати и многу исчезнати лица по кои потрагата е во тек.

Локалните власти соопштија дека судската палата во главниот град на регионот, исто така наречена Валенсија, била претворена во привремена мртовечница бидејќи се стравувало дека бројот на жртвите ќе расте.

Во градот Паипорта во Валенсија, најмалку 40 луѓе ги загубија животите, од кои шест се во дом за стари лица, објави шпанската државна новинска агенција ЕФЕ, повикувајќи се на изјава на градоначалникот.

Се проценува дека околу 1.200 луѓе сè уште се заробени на различни делови од автопатот во Валенсија, додека околу 5.000 возила се блокирани од надојдената вода, објави EFE, цитирајќи го шпанскиот Guardia Civil.

„Беше како цунами“

„Кога водата почна да се крева, дојде како бран“, рече Гилермо Серано Перез (21) од Паипорта, во близина на Валенсија. „Тоа беше како цунами. Гиљермо е еден од илјадниците луѓе кои доживеаја поплави во вторникот вечерта.

Тој и неговите родители се возеле по автопатот кога водата наеднаш почнала да се крева. Преживеаја качувајќи се на мостот и го оставија автомобилот на милост и немилост на поројот. Иако обилните дождови веќе паѓаа со часови, многумина, како семејството Серано Перез, беа затекнати од жестокоста на поплавите.

„Беше болно. Кога видовме дека водата се крева и доаѓа до првиот кат од куќата, се качивме на покривот“, изјави еден жител за ТВЕ. „На покривот останавме до четири часот наутро. Немавме вода, ни беше ладно. Конечно пристигна хеликоптерот.

„Се е уништено, но барем ние сме живи и тука да кажеме што се случило“, додаде таа.

„Не знам каде се нашите родители“

И семејството на Петруте Санду беше изненадено од ненадејните поплави. Последен пат разговарала со своите родители во вторникот доцна навечер, кога тие останале заробени на покривот на нивниот автомобил додека водата се кревала околу нив.

Massive floods hit Jerez in the province of Cádiz, Spain, due to extreme rainfall.#Jerez #Cádiz #SpainFloods #WeatherAlert #DANA#Valencia pic.twitter.com/6ylQaeBQA8

— World Crisis Report (@WorldCrisisRepo) October 30, 2024