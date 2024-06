Најголемиот шопинг мол во светот ќе стане уште поголем, најавена инвестиција од 408 милиони долари

Дубаи Мол, еден од најголемите трговски центри во светот, наскоро ќе стане уште поголем со планираното проширување кое сопственикот ќе го чини околу 1,5 милијарди дирхами, т.е. 408 милиони долари.

Распространетиот, блескав трговски комплекс во комерцијалната престолнина на ОАЕ моментално има околу 1.200 продавници, 200 ресторани и кафулиња, аквариум од 10 милиони литри, лизгалиште со олимписка големина, затворен кинески град, тематски парк СЕГА и еден од светските најголемите продавници за слатки.

Распространет на 12 милиони квадратни метри, трговскиот центар е поврзан и со Бурџ Калифа, највисокиот облакодер во светот.

Компанијата која е сопственик на хотелот, Emaar Properties, оваа недела ги објави плановите за проширување на зградата, која ќе додаде 240 нови луксузни продавници и продавници за храна и пијалоци.

– Новото проширување на трговскиот центар во Дубаи е одлично дополнување на една од најпосетуваните локации во светот, се вели во соопштението на Мухамед Алабар, шеф на Емаар. Тој рече дека планот ја одразува амбицијата на Дубаи да ја подобри својата позиција, „како врвна глобална дестинација“.

Минатата година Дубаи Мол забележа рекордни 105 милиони посетители, според Емаар, што е зголемување од 19 отсто во однос на 2022 година.

.@emaardubai reveals an AED 1.5 billion expansion plan for Dubai Mall, introducing 240 new luxury retail and dining options. #Dubai pic.twitter.com/hsXtjnp1fR

— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) June 3, 2024