На Камчатка пронајдени 17 тела во паднатиот руски воен хеликопте

Остатоци од воениот хеликоптер Ми-8 кој вчера исчезна со 22 патници се пронајдени денеска на рускиот Далечен Исток, соопшти руското Министерство за вонредни ситуации, додавајќи дека се пронајдени 17 тела. „Пронајдени се 17 тела“, соопшти руското министерство, додавајќи дека потрагата ќе продолжи утре.

A Mi-8 helicopter with 22 people on board vanished in Russia’s remote Kamchatka region. Nearly 24 hours later, the wreckage was found — no survivors

The helicopter suddenly lost contact yesterday morning, and poor visibility hampered rescue efforts. When the wreckage was… pic.twitter.com/u5ZI5E3jfw

