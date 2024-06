Мурињо пристигна со специјални сили во Истанбул

Жозе Мурињо денеска нешто по пладне допатува во Истанбул, каде вечерва се очекува да присуствува на промоција во Фенербахче.

Трофејниот португалски тренер потпиша двегодишен договор со амбициозниот клуб, а доаѓањето на Мурињо одекна како бомба во светот на фудбалот.

Навивачите на Фенербахче веќе го пречекаа Португалецот на аеродром, кој ги поздрави, а вечерва во 19 часот на стадионот „Шукру Сарачоглу“ е промоцијата на еден од најуспешните тренери во европскиот фудбал во последните две децении.

Мурињо потоа со хеликоптер отиде во азискиот дел на Истанбул, а кога беше во близина на стадионот остави порака на социјалните мрежи: „Мојот нов дом“.

Пред зградата на „фенерите“ веќе има луѓе кои нетрпеливо го чекаат Португалецот.

Навивачите на Фенербахче, секако, паднаа во екстаза откако оваа вест со молскавична брзина се прошири низ Европа. Тоа им беше потребно по долгата, болна и во многу случаи спорна трка со Галатасарај, во која титулата на крајот му припадна на најголемиот ривал.

Набргу потоа беше сменет техничкиот директор Исмаил Картал и се отвори простор за доаѓање на Мурињо, кој – според првите оскудни информации – ќе добие целосна контрола врз составот и управувањето на тимот.

José Mourinho went to the Fenerbahce stadium to introduce himself for 15 minutes and this is how the stadium looked.

Next season is going to be fun.pic.twitter.com/5f4QlWcQ8e

— IM🇵🇹 (@Iconic_Mourinho) June 2, 2024