Момче од тетовско Камењане се проби низ обезбедувањето на Бернабеу и стигна до Мбапе (фото)

Мадридски Реал синоќа на „Бернабеу“ го совлада Лас Палмас со убедливи 4:1 во 20. коло од Ла Лига и скокна на првото место на табелата. Гостите погодија уште во првата минута, но Килијан Мбапе двапати погоди, а Родриго и Брахим Дијаз по еднаш за успешен пресврт на Реал.

По натпреварот , еден мал навивач се проби низ обезбедувањето, притрча до Мбапе и успеа да го земе дресот на својот идол пред редарите да ги разделат. Се испостави дека момчето е од Македонија, по име Реис Фејзи, а е родено во село Камењане, тетовско.

Мбапе сега постигна 17 гола за Реал оваа сезона. Гостите речиси половина час играа со играч помалку бидејќи во 64. минута директен црвен картон доби дефанзивецот Бенито Рамирез кој влезе во игра на почетокот на вториот дел. Мбапе беше во центарот на вниманието и по крајот на натпреварот.

Кралскиот клуб викендов на најдобар можен начин ги искористи киксовите на Атлетико и Барселона. Атлетико загуби од Леганес, а Барселона ремизираше со Хетафе и Реал сега е прв со два бода повеќе од Атлетико и седум од Барселона.

MY MAN OF THE MATCH 9️⃣🤍, Kylian Mbappé give his jersey to a kid 🥺🤍 pic.twitter.com/zIaz1zHtuG

— #10 (@dumpys10_) January 19, 2025