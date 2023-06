Млад Бугарин родителите го однеле во САД со 600 долари во џеб. Сега лансира „фабрика“ во вселената

Додека го читате овој текст, американската компанија „Варда спејс индустрис“ (Varda Space Industries) ќе почне да управува со првата вселенска фабрика. Овој футуристички проект пред две години го осмислија тројцата основачи Вил Бруи, Даниел Маршал и младиот Бугарин Делијан Аспарухов, со намера да започнат автоматско производство во орбитална станица во близина на Земјата. Сè што ќе излезе од оваа фабрика ќе ја носи ознаката „made in Space“ (произведено во Вселената).

Идејата за создавање разни производи во орбитата на Земјата не е нова, но огромните трошоци досега спречија слични проекти. На пример, големите фармацевтски компании како „Мерк“ се заинтересирани за производство на лекови и хемикалии во вселената бидејќи експериментите покажаа дека, без гравитација и притисок, молекулите и атомите се однесуваат многу поинаку отколку на Земјата.

Исто така, условите на микрогравитација и отсуството на прашина во вселенскиот вакуум се многу погодни за производство на компјутерски компоненти или оптички влакна. Вакви стерилни услови тешко се создаваат и одржуваат на Земјата.

Во САД дошол кога имал три години, неговите родители имале 600 долари

Движечката сила зад „Варда спејс индустрис“ е 30-годишниот претседател на компанијата, Бугаринот Делијан Аспарухов. Роден е во бугарскиот град Разград, кој на овдешната јавност можеби и е познат по фудбалскиот клуб Лудогорец, а со семејството се преселил во Америка кога имал три години. Неговите родители, професорката по финансии Елена и докторот по математика Тихомир, во тој момент имале само 600 долари во џебовите.

За вселенските фабрики почнал да размислува во тинејџерските денови, но дури кога станал полнолетен го привлекол вниманието на американската јавност со сосема поинаков проект. Во тоа време од рак на дојка се разболела неговата баба Денка Неделчева, по која го добиле името.

Тогашниот успешен студент по компјутерски науки на елитниот факултет на Технолошкиот институт во Масачусетс ја разви апликацијата „Најтингел“ (Nightingale), која им помага на пациентите, нивните роднини и лекарите да ги контролираат симптомите преку навремени известувања за нивната здравствена состојба.

Основачот на Пејпал му дал 100.000 долари

Инвентивните идеи на Делијан ги забележал Питер Тиел, ко-основач на онлајн финансиската платформа Пејпал (PayPal). Младиот Бугарин добил грант од 100.000 долари за реализација на својот проект, но веќе немал време да студира и морал да го напушти МИТ. Потоа го продаде „Најтингел“ за 150.000 долари, се здоби со репутација во Силиконската долина и се префрли на следните проекти.

Во меѓувреме, појавата на комерцијалната вселенска индустрија ги олесни и поевтини летовите во вселената, па претприемничкиот Аспарухов оцени дека е дојдено време за орбитални лаборатории. Така, „Варда спејс индустрис“, во своето седиште во близина на Лос Анџелес, разви автоматизирана лабораторија за лекови, со дијаметар од само еден метар во нејзината најширока точка, која се вклопува во вселенска капсула. Во двете години од своето постоење, „Варда спејс“ собра повеќе од 53 милиони долари инвестиции од 19 инвеститори.

