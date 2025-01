Мексиканската претседателка до Трамп: Северна Америка може да се нарече Мексиканска Америка

Претседателката на Мексиком Клаудија Шејнбаум денеска изјави дека Северна Америка, вклучително и Соединетите Американски Држави, може да се преименува во „Мексиканска Америка“ – историското име што се користело во раните мапи на регионот – како одговор на најавата на Доналд Трамп дека Мексиканскиот Залив ќе се преименува „Американски залив“.

Wowww ‼️ Mexican President Claudia Sheinbaum responds to Trump on his proposal to change the name of the Gulf of Mexico — and points to a 17th century map of greater México.

“We are going to call it América Mexicana. It sounds pretty, no?”

pic.twitter.com/VBQQkQbO2l

— David Adler (@davidrkadler) January 8, 2025