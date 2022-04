Маск против Гејтс: Што му порача шефот на „Тесла“ на основачот на „Мајкрософт“

Откако на Твитер се појавија копии од пораките меѓу Илон Маск и Бил Гејтс, во кои шефот на „Тесла“ ладно го „откачи“ основачот на „Мајкрософт, заради инвестирање во пад на акциите на „Тесла“, реагираше и самиот Маск, потврдувајќи ја нивната автентичност.

Илон Маск во петокот рече дека се легитимни пораките кои покажуваат дека ја одбил филантропската можност со Бил Гејтс поради неговата отворена таканаречена кратка позиција за акциите на „Тесла“.

Отворањето кратка позиција на берзата всушност значи дека инвеститорот ја продава акцијата што ја позајмил со цел подоцна да ја откупи по пониска цена, во суштина обложувајќи се дека вредноста на акцијата ќе падне. Ова е спротивно на конвенционалната долга позиција, каде што инвеститорот ќе профитира ако вредноста на имотот се зголеми.

Со други зборови, Гејтс инвестираше во пад на акциите на „Тесла“, а на Маск, се разбира, тоа воопшто не му се допаѓа.

Сликите од екранот на пораките беа споделени на Твитер од профил наречен Whole Mars Catalog, кој го означи Маск и го праша дали се вистински.

So apparently Bill Gates hit up @elonmusk to discuss “philanthropy on climate change” but Elon asked if he still had a half billion dollar short position on $TSLA.

Bill said he hasn’t closed it out, so Elon told him to get lost. No idea if this is true lol pic.twitter.com/iuHkDG3bAd

— Whole Mars Catalog (@WholeMarsBlog) April 22, 2022