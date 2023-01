Масакр во САД: Убиени шестмина, меѓу кои тинејџерка и нејзиното бебе

Шест луѓе се убиени во куќа во Калифорнија, во градот Гошен, јави Еј-би си њус. Меѓу убиените се и 17-годишна девојка и нејзиното шестмечно бебе, кои се застрелани во главата.

Шерифот на округот Туларе, Мајк Бордо, вели дека има преживеани, а дека за нападот се осомничени најмалку двајца кои уште се на слобода.

„Веруваме дека се работи за личен, целен напад на семејството и веруваме дека со ова се сакало да се прати порака“, вели Бордо.

“This was very personal, and we also believe this was a message being sent.”

Tulare Co. SO investigating a shooting in Goshen, near Harvest & Rd. 68.

Six people were killed, including a 17 y/o mom & 6 mo. baby. TCSO believes narcotics and gang associations may be involved. pic.twitter.com/StFLR1KxJN

— Amanda Aguilar ABC30 (@AAguilarTV) January 16, 2023