Лос Анџелес лејкерс прв освојувач на НБА купот

Кошаркарите на Лос Анџелес лејкерс го освоија премиерното издание на НБА купот, совладувајќи ја синоќа во финалето Индијана со 123-109.

Лејкерси до триумфот беа предводени од Ентони Дејвис, Остин Ривс и Леброн Џејмс. Дејвис имаше перфектна вечер со ефект од 41 поени, 20 скокови и пет асистенции, Ривс уфрли 28 поени, додека Џејмс, кој воедно беше прогласен за најкорисен играч (МВП) на турнирот, постигна 24 кошеви, а додаде и 11 скокови.

The first ever In-Season Tournament Champions: Your Los Angeles Lakers pic.twitter.com/qst33lhZm2

— Los Angeles Lakers (@Lakers) December 10, 2023