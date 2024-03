Људмила Навална се прости од синот Алексеј (Видео)

Погребот на Алексеј Навални на гробиштата „Борисов“ на периферијата на Москва е во тек.

Првата слика од неговото тело лежи во ковчег – се гледа само лицето додека телото покриено со цвеќиња – беше објавена од тимот на Навални на социјалните мрежи.

На погребот пристигнаа неговите родители Анатолиј и Људмила Навални.

💔 Alexei Navalny's mother says farewell to her son in the church pic.twitter.com/MOu9CJTgo0 — NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2024

Церемонијата за погребот заврши. Неговото тело сега е изнесено од црквата.

Околу гробиштата има илјадници луѓе. Се извикува „Навални“, а некои скандираат „Путин е убиец“.

Меѓу присутните на периферијата на Москва беа Борис Надеждин, антивоениот кандидат кој беше дисквалификуван да се кандидира против Владимир Путин на претседателските избори во Русија овој месец, и Евгениј Роизман, поранешниот градоначалник на Екатеринбург и истакнат критичар на Путин.

Неколку западни амбасадори, исто така, беа забележани на видео снимки во живо, вклучувајќи ги и американските, француските и германските претставници.

Во петокот наутро, руските органи на редот приведоа неколку ожалостени неколку часа пред почетокот на погребот. Притворите предизвикаа обновени стравувања, изразени оваа недела од страна на вдовицата на Навални, Јулија, дека властите би можеле да ги спречат оние кои сакаат да му оддадат последна почит на лидерот на опозицијата.

Групата за права ОВД-Инфо објави дека четири лица биле приведени додека тргнале од јужниот град Воронеж да присуствуваат на погребот на Навални. Едно лице приведено беше локален координатор на кампањата за Надеждин.

Од неговата ненадејна смрт во казнена колонија северно од арктичкиот круг во февруари, тимот на Навални вели дека се соочувал со постојана опструкција од руските власти.

Тимот ги обвини властите дека одбиле да го ослободат телото на Навални, а потоа извршиле притисок во Москва да не го организираат неговиот погреб.

⚡️A video shot from above shows a huge crowd of people chanting 'Navalny' and marching to the cemetery pic.twitter.com/kuP2Wu0hV0 — NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2024

⚡️ The queue at Navalny's funeral stretched for several kilometers People are chanting 'Navalny!', 'Alexei!', and 'We won't forgive you for his death!' pic.twitter.com/i97GA4zDlf — NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2024