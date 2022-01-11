Лазаров го објави списокот на ракометари кои тргнаа на ЕП 2022

11/01/2022 13:29

Селекторот на македонската ракометна репрезентација, Кирил Лазаров, попладнево го објави списокот на играчи кои предмалку тргнаа на Европското првенство во унгарски Дебрецин.

На списокот на Лазаров се најдоа:
голмани: Мартин Томовски, Градимир Чаневски, Благојче Трајковски
леви крила : Цветан Кузмановски, Бојан Маџовски,
леви бекови : Филип Талевски, Филип Кузмановски, Марко Мишевски
централни бекови : Филип Миркуловски, Игор Георгиев, Марко Митев, Горан Крстевски
пивоти : Стојанче Стоилов , Жарко Пешевски , Костадин Петров, Кристијан Симоновски
десни бекови : Кирил Лазаров, Мартин Велковски, Мартин Серафимов
десни крила : Никола Костевски, Гоце Георгиевски.

„Црвено-жолтите“ со чартер-лет околу 14:10 часот од скопскиот аеродром за Дебрецин.

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