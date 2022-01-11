Лазаров го објави списокот на ракометари кои тргнаа на ЕП 2022
Селекторот на македонската ракометна репрезентација, Кирил Лазаров, попладнево го објави списокот на играчи кои предмалку тргнаа на Европското првенство во унгарски Дебрецин.
На списокот на Лазаров се најдоа:
голмани: Мартин Томовски, Градимир Чаневски, Благојче Трајковски
леви крила : Цветан Кузмановски, Бојан Маџовски,
леви бекови : Филип Талевски, Филип Кузмановски, Марко Мишевски
централни бекови : Филип Миркуловски, Игор Георгиев, Марко Митев, Горан Крстевски
пивоти : Стојанче Стоилов , Жарко Пешевски , Костадин Петров, Кристијан Симоновски
десни бекови : Кирил Лазаров, Мартин Велковски, Мартин Серафимов
десни крила : Никола Костевски, Гоце Георгиевски.
„Црвено-жолтите“ со чартер-лет околу 14:10 часот од скопскиот аеродром за Дебрецин.