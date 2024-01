Лавина во Кина зароби 1.000 луѓе, снегот е висок 7 метри

Околу 1.000 туристи останаа заробени во зафрлено туристичко село откако лавини го погодија северозападниот кинески регион Ксинџијанг со метри снег и променливо време што ја отежнува евакуацијата, објави во вторникот државната телевизија.

Патот до селото Хем, живописна дестинација во близина на границите на Казахстан, Русија и Монголија, каде што беа заробени туристи, веќе неколку дена е отсечен од лавини.

Селото се наоѓа во префектурата Алтај во Ксинџијанг, каде континуираните снежни врнежи во некои области траат веќе 10 дена, се вели во соопштението.

Massive avalanche reported in several locations of the Altay Mountains in Xinjiang, and PLA has launched a large scale rescue and evacuation operations.

According to sources several people including PLA soldiers are missing.#AltayMountain pic.twitter.com/hv5IvynEYs

