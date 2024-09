„Квир“ на Гвадањино со деветминутни овации во Венеција

Даниел Крег ја има најдобрата изведба во кариерата во романтичната драма на Лука Гвадањино „Квир“, глумејќи геј Американец во Мексико Сити во 1950-тите. Драмата, со своите експлицитни љубовни сцени, го зафати преполниот театар на светската премиера на Филмскиот фестивал во Венеција во вторникот вечерта, со што заработи 9-минутни овации.

Кога започна аплаузот, Крег изгледаше зацрвенето и со замаглени очи додека го гушкаше Гвадањино. Толпата извикуваше „Лука! Лука! Лука!“ додека овациите продолжија, при што секој актер се спушташе по скалите на Сала Гранде поединечно за да се поклони. За време на неговиот ред, Крег праќаше бакнежи кон публиката додека неговата сопруга Рејчел Вајс гордо се насмевна. Кога Крег и Старки конечно се прегрнаа, Гвадањино – и остатокот од публиката – избувнаа во овации .

Заснован на истоимениот роман од 1985 година на Вилијам С. Бароуз, „Квир“ го следи Ли (Крег), американски иселеник кој „ги поминува деновите речиси целосно сам, освен неколку контакти со други членови на малата американска заедница “ , според неговиот официјален синопсис. „Неговата средба со Јуџин Алертон (Старки), млад студент кој е нов во градот, му покажува, за прв пат, дека можеби е конечно можно да воспостави интимна врска со некого.

Додека филмот започнува конвенционално, следејќи ја-ќе-не-ќе- романсата помеѓу ликовите на Крег и Старки, наративот на крајот добива пресврт кон психоделикот, кој вклучува халуцинации и имагинација на начин кој е посличен на натприродниот хорор филм на Гвадањино “ Suspiria“ отколку романтичната драма „Call Me by Your Name“. За време на прес-проекцијата претходно во текот на денот, десетици гледачи излегоа, но оние од публиката на премиерата се чинеше дека им се допадна филмот и останаа на своите места.

Сценариото го напиша соработникот на Гвадањино „Предизвикувачи“, Џастин Курицкес, а во актерската екипа се и Џејсон Шварцман, Лесли Менвил, Хенри Зага, Дру Дроге, Ариел Шулман, Колин Бејтс, Ронија Ава, Перла Амброзини и Сајмон Рицони.

„Квир“ го означува дебито на Крег на филмскиот фестивал во Венеција, иако претходно снимаше сцени за филмот за Џејмс Бонд „Казино Ројал“ во историскиот италијански град. Тоа е, исто така, деби на фестивалот за релативниот новодојденец Старки, кој е подготвен за поголема слава по оваа улога.

Италијанскиот автор Гвадањино има долга историја на фестивалот, откако имаше премиера на бројни филмови таму низ годините, вклучувајќи го и неговото режисерско деби „The Protagonists“ во 1999 година; документарниот филм „Куоко Контандино“ од 2004 година; Трилогијата „I Am Love“ (2009) и „A Bigger Splash“ (2015) со Тилда Свинтон во главната улога; „Suspiria“ од 2018 година со Дакота Џонсон; неговиот документарец за Ферагамо од 2020 година „Чевелот на соништата“; и романтичен хорор „Коски и се“ (2022) со Тимоти Шаламе и Тејлор Расел во главните улоги, кој го освои Сребрениот лав за најдобра режија.