Кошаркарската јавност во САД во шок по претепувањето на судијата на детскиот турнир

Многу американски кошаркарски ѕвезди се огласија на социјалните мрежи за да го изразат својот бес поради инцидентот на јуниорскиот кошаркарски турнир во округот ДеКалб, Џорџија.

Натпреварот наречен „Love Of The Game“ во христијанската црква „Stronghold“ предизвика контроверзии и полициска истрага откако беше објавено видео како тинејџери кошаркари на игралиште тепаат судија.

Неколку 14-годишни спортисти аматери од тимот на Дрим Тим Елит, соборија на под еден од судиите и почнаа да го клоцаат. Во исто време, останатите сведоци на инцидентот, вклучително и другите судии, едноставно од страна го следеа инцидентот. Нападот траеше околу 15 секунди, по што кошаркарите се повлекоа.

При санирање на повредите, судијата доби 30 конци.

Дрим Тим Елит е дисквалификуван, а на насилниците тинејџери им се заканува кривично гонење.

Y’all these bad ahh kids got off on the referee 😐 Why the other refs ain’t help tho pic.twitter.com/FGXhxqFDer

— NoPauseTv (@NoPauseTv) April 4, 2022