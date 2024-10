Колку е моќна иранската, а израелската армија?

Израел завчера започна копнена инвазија во Либан, а вчеравечер дојде до нова ескалација – израелската армија соопшти дека од Иран биле истрелани ракети кон Израел. Сирените се огласија низ Израел.

Веста доаѓа откако висок функционер на Белата куќа изјави дека САД имаат индиции дека Иран се подготвува наскоро да изврши напад со балистички ракети против Израел. Неименуваниот функционер, исто така, предупреди дека директен ирански напад врз Израел ќе има сериозни последици.

Колку е силна иранската армија?

Колку е силна иранската армија? Пред сè, треба да се разделат редовната, традиционална армија и Корпусот на Исламската револуционерна гарда (ИРГЦ). Тоа е гардата, која е доминантна, но не и единствена гранка на иранските вооружени сили. ИРГЦ беше основана кратко по Исламската револуција во 1979 година. Таа се смета за клучна компонента на воената моќ на Иран.

Во однос на целокупната воена сила на Иран, според веб-страницата Global Firepower, која го објавува својот годишен извештај и рангирањето на националните вооружени сили од најсилни до најслаби секоја година од 2006 година, Иран се наоѓа на 14-то место. Израел е на 17-то место на истата скала. Се наведува дека Иран има 1,18 милиони активни војници, од кои 350 илјади се резервисти, а 220 илјади припаѓаат на различни паравоени формации.

Имаат вкупно 551 авион. Борбената флота се состои од 186 авиони. Што се однесува до напаѓачките авиони, Иран има 21 од нив, од кои 15 се подготвени за војна, како што е наведено на веб-страницата Тие имаат 1.996 тенкови (1.397 подготвени за борба) и 101 брод, од кои седум се фрегати и 19 подморници. Немаат носачи на авиони.

Иран има еден од најголемите арсенали на балистички ракети на Блискиот Исток

Иранската програма за балистички проектили предизвикува загриженост кај соседите на Иран. Афшон Остовар, професор по национална безбедност на Поморската школа за постдипломски студии и експерт за иранската војска, изјави за Њујорк Тајмс дека Иран има еден од најголемите арсенали на балистички ракети и беспилотни летала на Блискиот Исток.

Ова вклучува крстосувачки ракети и противбродски ракети, како и балистички ракети со дострел до 2.000 километри или повеќе од 1.200 милји. Така тие можат да погодат која било цел на Блискиот Исток, вклучително и Израел.

Хиперсонични ракети

Не е можно да се наведат точни бројки, но Центарот за стратешки и меѓународни студии со седиште во САД пред неколку години соопшти дека Иран поседува илјадници ракети, што значи десетина видови ракети. Да потсетиме и дека ИРГЦ ја надгледува иранската програма за балистички проектили. Гардата употреби проектили за да ги нападне сунитските муслимански милитанти во Сирија и иранските курдски опозициски групи во северен Ирак.

Во 2023 година, Иран откри хиперсонична ракета, за која тврди дека може да го погоди Израел за 400 секунди и да го избегне одбранбениот систем „Железна купола“. Експертите тогаш изјавија дека одржливоста на ова оружје е сомнителна.

The same Iranian Shahed 136 “suicide” drones that are attacking #Israel today have been attacking #Ukraine for two years now.

Ukraine and Israel face the same enemy — Iran. Military aid to Ukraine will help Israel, and vice versa. It’s time for @SpeakerJohnson to allow a vote! pic.twitter.com/6hUj3NcqDa

— Jon Cooper 🇺🇸 (@joncoopertweets) April 14, 2024